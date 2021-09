Debatt: De allra mest utsatta

Foto: Björn Larsson Ask / SvD / TT

Vi kan jämföra med att komma till en olycksplats med flera skadade. Regeln är alltid, hur svårt det än känns, att vänta med den ropande och börja hos den som är tyst, om det handlar om att rädda liv, den som just då är allra mest utsatt. Sedan återvända till den ropande, som självfallet inte ska överges.

Under tiden förväntas vi tillvänja oss vid mer institutionella former, därför att det ändå är så det är lättast för samhället att lösa ”problemet” under tiden. Förutom några få … hrmmissöden … ses samordningen av större enheter och boenden, som en professionell och effektiv verksamhet, med syfte att vårda och skydda.