Debatt: Drog bankchefen till med 80 miljoner som flyttmotiv?

Per Richardsson, vd på Sparbanken i Karlshamn, vid Östra piren. Foto: Johan Hultgren

Den summan använde Per Richardsson, sparbankschefen, som argument inför huvudmännen för den lika plötsliga som oväntade flytten av banken till det starkt kritiserade huset på Östra piren, Etapp 5, som beräknas kosta en halv miljard. Men vid stämman den 20 april i år, där ett trettiotal huvudmän var samlade, presenterades inget som helst underlag för siffran i form av kalkyler, beräkningar eller anbud från byggnadsfirmor. På förfrågan därefter direkt till bankchefen om sådana finns, förblir han tyst.

Frågorna återstår för Per Richardsson, att svara på. Också det viktiga spörsmålet om vad det är i huset som är dåligt. Enligt samstämmiga uppgifter är nämligen huset i mycket gott och väl underhållet skick. Dessutom rymligt och med outnyttjade utrymmen. Sex privata bostäder finns också i huset.

Richardsson presenterade alltså vid stämman inget som helst underlag för siffran: varken kalkyler, beräkningar, anbud från byggnadsfirmor eller arkitekter. Ännu mindre uppgifter om vad som måste göras i huset för denna hisnande summa. Därför bad jag honom för några veckor sedan om att få några sådana siffermässigt grundade ledtrådar men har trots vänlig påminnelse i saken mötts av total tystnad. Om underlag för hans uppgift inför huvudmännen saknas, är det förstås mycket allvarligt. Då handlar det om en förtroendefråga. Också inför styrelsen, som av någon anledning under lång tid har varit obegripligt tystlåten om flytten och låtit Richardsson föra ordet.

Är det så kunderna vill att ”folkets” bank skall skötas? Per Richardsson har en del att förklara. Inte minst varför det plötsligt finns ett renoveringsbehov på hela 80 miljoner!

Per Richardsson tillträdde sin befattning under senhösten 2021 och har tidigare under flera år varit chef för sparbanken i Varberg. Trots att Karlshamnsbanken bara har 100 anställda mot Varbergs cirka 150 fick han betydligt högre lön i Blekinge och tjänade 2022 totalt 3,7 miljoner, inklusive 945.000 i pensionskostnader.