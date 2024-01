Debatt: Ett nyårslöfte håller bara i två veckor

Under januari är det många som vill göra en nystart. För många handlar det om att dricka mindre alkohol eller att helt avstå, att ta en vit månad. Enligt en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av IQ överväger närmare 6 av 10 alkoholkonsumenter en vit månad under 2024 och 3 av 4 (74 procent) skulle kunna tänka sig att dra ner på sitt drickande under en period.