Debatt: Sluta älta, bygg infrastruktur

De borgerliga mittenväljarna har blivit hemlösa (statsvetaren Henrik Ekengrren Oscarssons ord) och Moderaterna har i praktiken gett bort många av sina kärnväljare till just Åkessons SD.

Vem minns inte den senfärdiga och valhänta hanteringen av kaoset på E22:an den 3 januari!? Och alla tåg som ställts in och en trafikinfrastruktur som är helt undermålig. Allt längre bostadsköer, en marknadsskola som inte levererar kunskap utan bara betygsinflation, en akutsjukvård och kommunal välfärd som inte ens får hälften av de statsbidrag som skulle behövas för att hålla kvalitet och leverera omsorg som svarar mot efterfrågan och behov.

Och ovanpå det har vi en klimatpolitik som går åt helt fel håll. Inte undra på att särskilt unga väljare - men också andra i växande grad – inte tror på politiken som medel utan ser allt mörkare på framtiden. De misströstar och ser inte att samhället – det offentliga - just nu alls skulle förmå visa att det där finns lösningar på de problem som på olika sätt drabbar människor i vardagen.

Och i exempelvis Sälen på ”Folk och Försvar” predikades högljutt individens ansvar men just inget sas om vad samhället (statsmakten) avser göra för att vår gemensamma trafikinfrastruktur, vår akut- och IVA-sjukvård och vårt samlade civila samhälle ska bli mera robust och bättre fungerande än nu.

Här finns ett stort tomrum som de tidigare folkhemsbyggande socialdemokraterna borde förmå fylla igen. Inte älta och töva utan visa vägen, framåt genom att kliva in med offensiva politiska förslag. Låt staten ta lån till att börja rusta infrastruktur. (spår, växlar etc) och även till att bygga ny järnväg som dubbelspår på Malmbanan (en direkt och synnerligen lönsam satsning), påskynda utbyggnaden av Norrbotniabanan (från Umeå norrut) etc ...