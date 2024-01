Debatt: Sverige fortsätter resan bort från världens högsta skattetryck

En annan faktor som i högsta grad påverkar enskildas ekonomi är, återigen, tillväxten som i sin tur alltså påverkas negativt av höga skatter. Den stora välståndsökningen under Sveriges ”rekordår” efter andra världskriget skedde under en period med lägre skatter. På 23 år, mellan 1950 och 1973 blev svenskarna dubbelt så rika mätt i BNP per capita. Under samma tid ökade skattetrycket från 18 till 37 procent av BNP. Nästa fördubbling av välståndet tog hela 42 år. Givetvis har andra faktorer spelat stor roll men hög beskattning kostar på. Som högst var skattetrycket hela 50 procent år 1990 och under hela perioden 1981 till 2008 låg det konstant över 44 procent. Här finns ingen anledning att vara nostalgisk. Tvärtom bör vi fortsätta att fokusera på att öka vårt gemensamma välstånd genom att skapa förutsättningar för tillväxt och innovation.