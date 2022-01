Debatt: Var julen hotad?

Xenofobin mot folkgrupper från just Mellersta Östern och Afrika liksom synen på svenskheten är extra tokig till jul (en ursvensk högtid enligt SD) eftersom både sapiens och världsreligionerna har sitt ursprung där, med Betlehem som gemensam krubba.

Syrierna kom hit redan på istiden och på nytt under den agrara revolutionen. De kom med båt, häst, vagn och kunskaper inom jordbruk, och lämnade ett genom som ännu bor i oss. De var här långt före nationen, och julen.

En av världens mest spelade julsånger – Rudolf the Red Nosed Reindeer, skapades av en jude - Robert Maye. Den handlar om barndomen i invandrargettona i New York i början av 1900-talet, om rasismen och om kampen för acceptans och tillhörighet, i likhet med H. C Andersons Den fula ankungen.