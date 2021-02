Insändare: Alla måste ändra hur de lever

Kommunerna borde göra mer, men förutsättningarna från staten gentemot kommunerna borde också vara bättre. Det har under en längre tid pågått en slags negativ skatteväxling från staten till kommuner och regioner.

Vad gör vi då i Karlshamns kommun för att upprätthålla den miljömässiga hållbarheten? Vi har under 2020 startat upp kommunala Miljörådet, som bland annat ska verka för miljömässig hållbarhet under kommunstyrelsen. Rådet består av experter från kommunen och länet och håller just nu på att titta igenom hur läget ser ut i Karlshamns kommuns verksamhet, med fokus på Agenda 2030 och de nationella miljömålen.