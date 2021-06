Insändare: Bagdad-Bob på Listerlandet?

Detta blir sedan, särskilt för Martinsson, utgångspunkten för en lång irrfärd in i flugornas taxonomi som, även om det kan vara ett nog så intressant diskussionsämne, har ytterst lite med själva sakfrågan att göra, men som ger de båda skribenterna chansen att blanda bort korten och avleda uppmärksamheten från kärnan i det budskap som vi ville framföra med vår insändare. Vi känner igen taktiken.

Så fort minknäringen kritiseras det minsta lilla, oavsett av vilka och på vilka grunder, så kommer motelden från Svensk Minks propagandacentral: onda aktivister som vill jävlas med hårt arbetande företagare. Naiva miljömuppar som inte vet någonting om verkligheten. Etc. etc. in absurdum.