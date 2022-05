Insändare: Förbjud plastkonfetti

I lördags var det Nordiska Kusträddardagen och själv tog jag mig an västra sidan av Pottholmen i Karlskrona. På dessa några hundra meter fyllde jag under fyra timmars plockande 3 fulla sopsäckar! 95 % är plast – plastpåsar, godispapper, plastsjok, flaskor m.m.

Förra året lämnade Miljöpartiet in en motion om just detta. Den behandlas just nu av tjänstemän och politiker. Vi föreslår att skräp ska plockas mer intensivt i staden och särskilt vid havet. Men kanske viktigast ändå är att vi föreslår en kampanj mot nedskräpningen. Vad är det lönt att plocka skräp, när det är likadant om en vecka igen? Vi måste lära gammal som ung att ta vara på sitt skräp och konsekvenserna av plast hamnar i havet.