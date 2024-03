Insändare: Låt inte Karlskrona tappa fart

Magnus Larsson (C)

Magnus Larsson (C) Foto: Mattias Mattisson

Varje år lämnar vi in egna förslag på budget. Vi har kommit med olika förslag på bland annat hur vi får fart på bostadsbyggande och en levande landsbygd, hur vi kan göra så att alla elever ska klara av skolan med godkända betyg, lagt förslag på hur vi kan stärka föreningslivet i kommunen, vi la förslag om att införa en sommarjobbsgaranti för alla ungdomar och sist men inte minst:

Vi minns dock särskilt ett tillfälle då ni faktiskt ville ha in våra synpunkter och det var när vi skulle diskutera effektiviseringar så sent som för en månad sedan. Då lämnade vi in ett stort om omfattade förslag på åtgärder som ni köpte rakt av. Då kändes det som att vi hade nått framgång och även ni förstod att det är viktigt att kroka arm i så viktiga frågor.