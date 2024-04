Insändare: Moderaternas självförvållade problem kvarstår

Och Sandgrens ersättning är också större än de två näst kommandes tillsammans. Som nummer tre återfinns Sofie Ekenberg (C), som har fått 41.394 kronor. Hennes och Ulla Sandgrens ersättningar blir tillsammans 103.714 kronor och är också de nästan 33.000 kronor lägre än Sandgrens.

Med nyssnämnda summa, sammanträdesarvoden och månatliga arvoden har Moderaternas tilltänkte klubbförare i länet därmed kunnat kvittera ut det nätta beloppet av 419.206 kronor under det gångna året, visar den begärda redovisningen från kommunens lönekontor.

Gärdebring har kunnat glädja sig åt 856.290 kronor, och Mattsson lär heller inte gråta över 661.819 på sitt konto under året. Ingen av dem har förstås någon ersättning för förlorad inkomst.

– Jag är anställd med fast lön i Actor och reser 4000 - 5000 mil per år i södra Sverige i jobbet. Och jag driver tillsammans med min fru en frisersalong i Karlshamn. Hur stor hans ägarandel i Actor är, berättar han inte.

Antalet dokumenterade ersättningsposter var nämligen under året 184, fördelade på 118 dagar, vilka alltså gav Sandgren 136.686 kronor. Det blir i genomsnitt 1158 kronor per dag. Under så många dagar har han alltså varit engagerad för kommunen.