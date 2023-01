Vi tycker inte att politiker ska leva i en egen verklighet långt från vanliga medborgare. Därför har Vänsterpartiets kongress beslutat att förtroendevalda ska betala in en del av sitt arvode till partiet. Huvudregeln är att arvoden som efter skatt överstigande 45 procent av ett prisbasbelopp betalas in till respektive nivå, vilket betyder att varje ledamot behåller 31 950 kronor per månad efter skatt under 2022.