Insändare: Vi kunder ska inte vara tacksamma

1. Banken måste också förhålla sig till att det är MINA pengar man stoppar, inte bankens. Jag skall inte på något sätt behöva stå med mössan i handen för att jag skall få tillgång till mina pengar och jag skall fan i mig INTE hanteras som om jag vore en brottsling av banken. Om man misstänker brott så gör polisanmälan och se till att ge polisen all info de behöver för att utreda om eventuella brott begåtts.

2. Med all respekt för att banken behöver ha kundkännedom MEN borde inte banken ha fullgod kundkännedom efter att ha varit kund i banken i 30 år. Jag blev kund i samma veva som jag började arbeta som socialsekreterare i en kommun och har sedan dess skött mina bankaffärer prickfritt. Jag har inga lån i banken, min pension går in på banken, mina fakturor, de få jag har betalas via autogiro, jag äger mitt hus, finns inte ett öre i lån eller skuld på huset.