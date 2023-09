Efter Hitta Doris – nu ska Pixar-regissören hitta rätt plats i Blekinge

Den San Fransisco-baserade regissören Angus MacLane drömmer om att göra sin första icke-animerade långfilm i Blekinge. Samtidigt avslöjar männen bakom kommande tv-serien Whisky On The Rocks att så många scener som möjligt ska spelas in på plats i Karlskrona.