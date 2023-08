Blur avslutade inför storpublik

Blurs sångare Damon Albarn hyllade den svenska publiken på Way Out West.

Blur skapade allsång på Way Out West.

Blur lockade en storpublik under fredagens spelning på Way Out West.

Blur lockade en storpublik under fredagens spelning på Way Out West. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Tidigare i sommar släppte Blur sitt första album på åtta år, "The Ballad of Darren", som har hyllats av kritikerna. Under spelningen fick fansen bland annat höra låtarna "The narcissist" och "Barbaric" från den nya plattan.

Fakta: Blur

Blur grundades 1988 i London, och består av sångaren Damon Albarn, gitarristen Graham Coxon, basisten Alex James och trumslagaren Dave Rowntree.

1991 släppte de sitt första album "Leisure". Därefter har de släppt albumen "Modern life is rubbish", "Parklife", "The great escape", "Blur", "13", "Think thank", och "The magic whip".

2023 kom gruppens senaste fullängdare, "The ballad of Darren", som har hyllats av kritikerna.