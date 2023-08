Ebbot: Tiden är i kapp – vi är superaktuella

Glada och redo för spelning: The Soundtrack of Our Lives. Från vänster Ian Person, gitarr, Mattias Bärjed, gitarr, Martin Hederos, klaviatur, Fredrik Sandsten, trummor, Kalle Gustafsson Jerneholm, bas och sångaren Ebbot Lundberg med sedvanlig kaftan.

I början av 2000-talet turnerade The Soundtrack of Our Lives tillsammans med Oasis.

Plattan "Behind the music" blev nominerad för en Grammy 2003 som bästa alternativa album, men priset gick till Coldplay.

En sista önskan

"Kan bli 150 år"

I sin egen pressrelease inför Way Out West beskrivs gruppen på scen som "ett humörband vars kapacitet kunde skifta från kväll till kväll".

Som ett jazzband?

Det blir inga nya låtar när bandet spelar på Way Out West. De har redan gott om material att välja bland.

Lyssnar på varandra

Fakta: Way Out West

Way Out West grundades 2007 och arrangeras i Slottsskogen i Göteborg. Parallellt arrangeras klubbkonceptet Stay Out West med spelningar i olika delar i Göteborg. Årets upplaga pågår mellan den 10 och den 12 augusti.

Förutom The Soundtrack of Our Lives uppträder bland andra Håkan Hellström, Wizkid, Blur, Tove Lo, Boygenius, Devo, Arlo Parks, Christine and the Queens, Viagra Boys och Sam Fender.