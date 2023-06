Ingen Tony till Max Martin-musikal

Tonypriset delas ut till de bästa uppsättningarna i det anrika teaterdistriktet Broadway i New York. Årets gala hotades in i det sista av den pågående strejken bland manusförfattare, men kunde genomföras i nedbantad version, bland annat utan ett inledande shownummer som brukligt är.

Max Martins musikal "&Juliet" följer samma idé som Abbamusikalen "Mamma mia". Till tonerna av stjärnlåtskrivarens allra populäraste låtar, som "Since u been gone" och "Baby, one more time", berättas en romantisk komedi som vänder upp och ner på "Romeo & Julia"-sagan.