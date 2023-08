Leiva Wenger: "Jag tycker om dumma dialoger"

Alejandro Leiva Wenger har nästan glömt tillvaron under coronapandemin. Men på kort tid ställdes tre av hans pjäser in – den helt färdiga "Pappas födelsedag" så sent som dagen före premiären. I höst får den äntligen möta en publik, på Dramaten. I ett slags ketchupeffekt gör han flera andra pjäser, samtidigt som nyutgåvan av debutboken "Till vår ära" kom i vår, och valdes som bok i projektet Stockholm läser.