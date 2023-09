Möjlig uppgörelse nådd i Hollywood

Det som finns är ett förslag till treårigt avtal som dock måste godkännas av fackförbundets styrelse och medlemmar innan strejken blir avblåst, enligt fackförbundet Writers Guild of America (WGA).

Överenskommelsen har manglats fram under ett fem dagar långt förhandlingsmaraton med branschorganisationen Alliance of motion picture and television producers (AMPTP). Några detaljer om vad avtalet innehåller har inte offentliggjorts.