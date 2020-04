Facket kliver fram i krisen

LO facken har under lång tid haft en nedåtgående trend och tappat medlemmar. Anslutningsgraden av arbetare har sjunkit till 58 procent.

Nu står vi mitt i en pandemi som kommer att utlösa en ekonomisk kris som hotar jobben och vår trygghet. Hundratusentals riskerar att förlora sina jobb och nu vänder sig många människor emot sina fackföreningar för trygghet.

Handels vittnar om att det strömmar in tusentals ansökningar både till förbundet och deras A-kassa. ”Det är väldigt många som vill bli medlemmar, de senaste dagarna har tusentals personer skickat in ansökningar. Det är kö just nu”, säger Handels pressekreterare Jens Lundberg till Expressen och de flesta andra förbund ger samma bild.

Fackföreningarna har en viktig roll i Sveriges krishantering. Inte bara för att trygga ersättningen vid arbetslöshet, utan även för att skydda sina medlemmar i deras arbete och säkerställa att det finns skyddsutrustning och att ingen arbetsgivare utnyttjar situation. Även säkra välfärden och solidariteten i samhället när det blåser snåla vindar.

LO har skickat ett 35 punkt program till regeringen med viktiga åtgärder för att ta landet igenom krisen.

Punkterna innehåller flera förslag som kan stärka medborgarnas trygghet och hjälpa människor igenom krisen utan att behöva förlora allt. Det är även förslag för hur arbetskraften kan ställa om med utbildningsförslag.

När vi lever i en högkonjunktur med gott om arbetstillfällen så kan vissa uppleva att ett medlemskap i facket inte är en nödvändighet. I coronakrisens tidevarv så får fackföreningsrörelsen verkligen chansen att visa varför man finns till och vilken viktig gemenskap och uppdrag som föreningarna har. Det är inte läge att fnysa åt de som avfärdat facken under de goda tiderna utan bjuda in alla och kämpa för tryggheten och solidariteten under krisen.