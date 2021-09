Hur är vår beredskap för olika typer av hot? Det kan vara nya pandemier, skogsbränder, höga vattenflöden, fanatiker, IT attacker och mycket annat.

Hur säkerställer vi tilltron till den finansiella sektorn, till allmänna och demokratiska val och hur stöttar vi fortsatt forskning för att komma fram med nya innovationer som ex skapar nya jobb eller utrotar dödliga sjukdomar?

Jag ser fram emot både de diskussioner och möten som ska komma för att ta sats in i framtiden och jag ser också fram emot att möta er för att lära mera om era olika verksamheter, era nätverk, ert föreningsliv och era förväntningar på mig och länsstyrelsen.

Jag ser fram emot mycket jobb tillsammans med er och jag tycker att ABBA, som äntligen släppte nya låtar i fredags, uttryckte min syn på statens roll bra i en av sina titlar, “I Still Have Faith In You”, Jag har fortfarande tro på oss!