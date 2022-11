Vallöftena om de stora prissänkningarna på bensin och diesel gick samma öde till mötes. Sverigedemokraternas löfte om 10 kronor per litern på diesel och 6.50 kronor per litern på bensin förvandlades till 41 respektive 14 öre vid pump. Blåsningen är i jätteformat och borde för lång tid framöver linda in Jimmy Åkesson i skammens dimma.