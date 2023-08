Ledare: Att låta sig förnedras

Det där om att tala vänligt om varandra förefaller inte heller vara ömsesidigt. Så sent som i onsdags kväll skrev SD:s Björn Söder att såväl Ulf Kristersson som talman Andreas Norlén (M) ”legitimerar pedofili”. Han skrev också att det ”borde bli en kabinettsfråga”, det vill säga att deras agerande skulle kunna innebära att regeringen faller.

Att förnedra statsministern är en sak - att anklaga Pride för pedofili och allt annat som han gjort under åren är emellertid värre. Att det ska få konsekvenser är nog att hoppas på för mycket, Söder har uttalat sådana och många andra saker under lång tid innan han av Kristersson belönades med toppuppdraget i Riksdagen. Ansvaret är därför också Kristerssons.

Det var också förnedrande för Kristersson att efter att han manade till att hålla huvudet kallt och inte spä på den så kallade koran-krisen så gjorde Richard Jomshof (SD), riksdagsledamot från Blekinge och Justitieutskottets ordförande, just det, med ett inlägg på sociala medier om profeten Muhammed.

Bilden av förnedring blev total eftersom Jomshof mycket väl visste vad han gjorde. Han vet att Kristersson är statsminister på hans och SD:s nåder och visade - ungefär som en maffiaboss - med all önskvärd tydlighet detta maktförhållande genom att direkt utmana statsministerns auktoritet.

Under tiden faller de i opinionen. I Kantars undersökning, som presenterades i SVT under torsdagen, backar samtliga partier i regeringsunderlaget. Samtidigt får S sitt högsta stöd under mandatperioden.