Ledare: Det är upp till oss: Vi kan!

Sen började jag åka på turné. Och dom där prickarna förvandlades till människor. Kramfors blev en 67-årig svärdsdanserska, Falun blev ett band med tonårspojkar som sjöng ”what do you want girl, what do you want” och en trollkarl med sån överskottsenergi att teaterarrangören fick tvinga ut honom på en löprunda precis innan föreställningen.