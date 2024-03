Ledare: Fem olika sjukvårdsdirektörer på fem år är inte rimligt

I september tillträdde Hanna Svensson som hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Blekinge. I torsdags meddelades att hon säger upp sig, men att hon under uppsägningstiden ändå uppbär full lön. Den dimridå som lagts ut i pressmeddelande och uttalanden döljer att något inte fungerat som det borde. Regiondirektören Peter Lilja säger att Svensson inte ”hade förutsättningarna att fullfölja uppdraget”.

Vilka dessa förutsättningar är går det bara att spekulera om. Med ett underskott på ungefär 500 miljoner kronor och en politisk ledning som tycks mer intresserad av symbolfrågor än att ta sig an sjukvårdens utmaningar kan man förstå hennes frustration. Det är också erkänt svårt att förändra strukturer och arbetssätt inom hälso- och sjukvården och få med sig och få förtroende av medarbetare, trots att hon verkade medveten om detta. ”Jag vet att det blir tufft, men känner inte: oj, vilket jobbigt läge, utan: här finns alla möjligheter att lyckas”, berättade hon i en intervju med BLT så sent som i november.

Även om sju månader är extremt kort period är Svensson inte ensam om att inneha tjänsten under en högst begränsad tid. Enligt Dagens Medicin har hälften av landets hälso- och sjukvårdsdirektörer haft sin post i mindre än två år. De fåtal som inte får sparken av otåliga politiker slutar på egen hand när de inser att uppdraget är nästintill omöjligt.

Hälso- och sjukvården i Jönköpings län lyfts ofta fram som ett föredöme. I den nyligen publicerade Hälso- och sjukvårdsbarometern är länsborna där, för tredje året i rad, de som har högst förtroende i landet för sjukvården i sin helhet. Region Jönköping har också, till skillnad mot flera andra regioner, en stabil ekonomi. Att just Jönköpings Mats Bojestig är den nuvarande hälso- och sjukvårdsdirektör som suttit klart längst på sin post är ett samband som nog inte bör underskattas.

Just Almroth är en i raden av flera hälso- och sjukvårdsdirektörer i Blekinge under de senaste åren. Han hade inte ens haft sitt uppdrag i sex månader innan det då borgerliga styret 2019 av obegripliga skäl gjorde sig av med honom, trots att han hade stort stöd bland underställda chefer och annan personal. Under de senaste fem åren har Blekinge haft lika många tjänstgörande, ordinarie eller tillfälliga, hälso- och sjukvårdsdirektörer.