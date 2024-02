Ledare: Fråga Stikkan

Utbilda Ljunggren i vett & etikett

När kommer alla människorna?

Kan ta ett exempel från Karlskrona. Under mitten av 90-talet var det 10 000 som skulle komma till Karlskrona. Numera är det “bara” 5 000 nya jobb som förväntas till 2030. En siffra som kom fram under ganska improviserade former för nästan två år sen. Och märkligt nog används samma siffra fortfarande. Har det inte hänt någonting under de här två åren? Hur många år till ska denna siffra användas? Till 2029 då det bara är ett år till alla dessa människor ska komma?