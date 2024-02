Ledare: Ja, följ pengarna!

Efter tryckpressens revolution kom den digitala teknikens. Foto: Sydöstran

Något liknande yttrande socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson i en DN-intervju härförleden. Hon uttalade sig kritiskt om nätaktivisten Henrik Jönsson, en libertariansk samhällskritiker med stor skara av följare på Youtube (133 tusen). Han förekommer allt oftare även i traditionella media.

Vem finansierar honom? säger Andersson i den nu så omdebatterade intervjun.

Uttalandet har fått kritik bland annat för att hon pekar ut en enskild person, dessutom på ett sätt som lät antyda att han skulle vara avlönad av Putins gangsterregim.

När det gäller det senare är det förstås olämpligt eftersom ingenting tyder på en sådan koppling.

Att Andersson däremot ger sig på Jönsson får han faktiskt tåla med tanke på hans annars så höga svansföring. Han inser nog också att detta antagligen är den bästa reklam han kan få. Attacken från sosseledaren stärker givetvis hans varumärke oerhört och ger fler följare.

Som bekant så vägs vi inte in i debattörernas tungviktsklass utifrån vilka vänner vi har, utan det är fienderna som räknas.

Det är också här som vi hamnar om vi följer pengarna i fallet Henrik Jönsson.

Han är i hög grad gräsrotsfinansierad och har ett stort stöd från enskilda engagerade bidragsgivare som skickar pengar, från småslantar till större summor ... ”många bäckar små” ...

Dessutom har han förflutet som IT-entreprenör och torde vara väl hemmastadd i den teknik som krävs för att bygga upp och driva en egen studio.

När Sydöstran intervjuade honom för ett par år sen så framgick det dessutom att han kan sin Gramsci: Politiken ligger nedströms från kulturen.

Det är således en mycket medveten kampmetod som han och de andra högeraktivisterna använder. De försöker vrida problemformuleringsprivilegiet ur händerna på ”vänstern” som de föreställer sig hålla i taktpinnen.

Då duger det inte att komma med antydningar och ge uttryck för känslor, utan det krävs en realistisk analys av vad som är på väg att hända. Och det kan vi se om vi följer pengarna.

Då ser vi hur den digitala tekniken underminerat de gamla makthavarnas privilegium att kontrollera informationsflödet.

På samma sätt som tryckpressen fördärvade kyrkans maktställning, järnvägarna lät socialistagitatorerna sprida ljus över landet, är de digitala plattformarna idag en torped som gått rätt in i 1900-talets maktstruktur.

Eller för att lyssna till Bob Dylan:

”Come gather 'round people, Wherever you roam

And admit that the waters, Around you have grown

And accept it that soon, You'll be drenched to the bone

If your time to you is worth savin', And you better start swimmin'

Or you'll sink like a stone, For the times they are a-changin'”

Om vi tolkat Magdalena Andersson rätt har hon inte kollat någon av Henrik Jönssons inlagor. Kanske är det klokt eftersom topplocket nog skulle flyga av. Det är inte en gosse som försöker försvinna in i tapeten.