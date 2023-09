Ledare: Söndagsskola om det politiska språket, "F"

Flexibel betyder i all enkelhet böjlig, smidig, elastisk; anpassbar, föränderlig, mångsidig, öppen; rörlig, flyttbar förkunnar ordboken. Och motsatsorden är stel, rigid och fast.

”Är du flexibel lille vän” frågar kritikerna av detta byråkrati-lingo. Och påpekar att exempelvis en ”flexibel regeluttolkning” innebär att företag tillåts släppa ut mer skit än vad lagar och bestämmelser egentligen tillåter (John Patrick Leary: Keywords. The New Language of Capitalism, Haymarket Books 2018).