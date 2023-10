”Lägg in henne på ett ålderdomshem”, ”Hon stapplar som en gamling”, ”Att den kärringen är ihop med trettioåringar är sanslöst”.

Så låter kommentarerna under klipp från hennes nya turné. Visst, hon är inte är 25 längre och det syns att hon varit allvarligt sjuk – men kom igen. Vi känner alla igen vad det egentligen handlar om. Det klassiska kvinnohatet.

För skojs skull spanade jag in reaktionerna på Rolling Stones nyliga liveframträdanden. Vad tror ni de sa? Jo, ”Gubben är en legend”, ”They stil got it”, ”Härlig rockattityd”. Tror ni någon kommenterade rynkor? Att någon hatade på Keith Richards sega rörelsemönster? Att det ens nämndes att Mick Jagger fick sitt åttonde barn 2016, med en 36-årig kvinna. Såklart inte. De är ju MÄN. Måttstockarna är olika.

När inte ens de kändaste slipper undan gör inga andra det heller. Så låt oss som både en protest och en hyllning sjunga med extra högt till ”Express yourself. Respect yourself, hey, hey” och hoppas att världens alla kvinnor gör just det och inte låter den sunkiga misogyna tonen vinna.