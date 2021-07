Vi upplever ännu hur ett fysiskt virus har belägrat samhället under det senaste åren. Covid -19 har lärt oss hur sårbara vi är för pandemisjukdomar. Dessvärre så säger många vetenskapsmän att vi lär få uppleva nya pandemier i framtiden. Vår generation kommer inte bara att kunna räkna in covidpandemin som den enda som grasserade under vår livstid.