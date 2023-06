Söndagsskola om konservatismen, del 6

Det är nämligen inte självklart att exempelvis det arbetande folket per automatik ansluter sig till vänsteridéer, tenderar att vara socialistiska eller progressiva. Folk som är förbannade, som slavar under dåliga arbetsförhållanden, har det knapert med slantar och tycker sig utsatta för all världens orättvisor, kan länka sin ilska i olika riktningar.