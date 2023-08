Göta älv översvämmad – bajsvatten rinner ut

E6 helt avstängd

Den norrgående trafiken på E6 i höjd med Kållered stängdes av under dagen efter att vägen svämmat över. Vid 15-tiden på eftermiddagen stängdes även södergående körfält av på grund av nederbörden.

Trafiken leds om via Söderleden, men där är sedan tidigare redan två körfält avstängda på grund av vädret och det medför växande köer.

Längre söderut orsakade kraftiga vindar ett strömavbrott i Kungsbacka. På grund av ovädret har tågtrafiken mellan Borås och Varberg samt Värnamo och Halmstad ställts in, enligt lokala medier. Och i Halmstad står trafiken i södergående riktning helt still på E6:an till följd av ett fallande träd, skriver Hallandsposten . Enligt polisen blockerar trädet hela vägbanan.

Drama på Orust

Det blåser också hårt längs kusterna. Vindkänsliga fordon avråds från att åka över Öresundsbron. Stena Line har sedan måndagskvällen ställt in en rad avgångar, däribland på linjen Halmstad-Grenå samt Karlskrona-Gdynia.

Trafikstörningar

Destination Gotland ställer in färjetrafiken till ön från lunchtid till midnatt på grund av hårt väder.

Polferries avgångar mellan Nynäshamn och Gdansk ställs in eller försenas och avgångar ställs in mellan Ystad och Swinoujscie. TT-lines färjor mellan Trelleborg och Tyskland kan också eventuellt komma att påverkas, enligt rederiets hemsida.

Färja skadades i blåsten

Båda snabbfärjorna har tagits ur trafik på grund av ökade vindstyrkor och all trafik ställts in. Den ena båten, Express 1, skadades även i de hårda vindarna under måndagsnatten och behöver repareras innan den kan tas i trafik igen, rapporterar Ystads Allehanda.