Trump nu åtalad för över 90 brott

"Varför åtalade de mig inte för 2,5 år sedan? För att de ville göra det mitt under min politiska kampanj. Häxjakt!"

19 åtalade

"Valpåverkan"

"De kunde ha kommit med det här för två och ett halvt år sedan, men ändå valde de, eftersom de ville störa valet, att göra detta mitt under president Trumps framgångsrika kampanj", heter det i uttalandet.

Andra utredningar av Trump har sedan i mars lett till att åtal har väckts mot honom i New York, Florida och Washington DC. Expresidenten nekar till alla anklagelser.

Fakta: Donald Trump

Donald Trump, nu 77 år gammal, var USA:s 45:e president mellan 2017 och 2021. Den frispråkige republikanen vann presidentvalet 2016 med vallöftet att "göra USA stort igen", men misslyckades med att bli omvald i november 2020.

Trump var den första presidenten som inte hade tidigare erfarenhet som folkvald politiker eller militär. I stället har han ägnat sitt liv åt affärer.

Född i Queens i New York har han en ekonomexamen med inriktning på fastigheter från University of Pennsylvania. Trump ärvde fastigheter av sin far, och byggde med dem som bas ett imperium med fokus på bland annat hotell och golfbanor.

Donald Trump är far till fem barn och gift för tredje gången. Hans nuvarande hustru är slovensk-amerikanska Melania Trump.