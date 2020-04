Foto: Fredrik Sandberg/TT

Efter flera veckors paus gör "Let's dance"-produktionen ett nytt försök att slutföra danstävlingen.

Rätt beslut, tycker den tidigare L-partiledaren Jan Björklund, som undviker närkontakt med andra deltagare.

Att Jan Björklund skulle flossa i en "Let's dance"-sketch 2019 var oväntat. Än fler höjde på ögonbrynen när det stod klart att den tidigare partiledaren var klar som deltagare i årets säsong av underhållningsprogrammet. Under det första och hittills enda tävlingsavsnittet fick publiken se liberalen på ett helt annat sätt än de är vana vid: I en cha cha, iklädd en färgglad skjorta med paljetter.

Flera avhopp

Under intervjun med TT skämtar han friskt om att tittarna måste rösta så att han "klarar fyraprocentsspärren", och att dans liksom politik är "två steg framåt, ett steg tillbaka".

TT: Har du alltid haft den här spexiga sidan inom dig?

– Ja, lite tror jag, men den har inte alltid kommit till uttryck i offentligheten, säger Jan Björklund och fortsätter:

– Jag hade nog inte vågat det här när jag var ny och ung politiker, men med åren får man större självdistans och lär sig att inte ta sig själv på så stort allvar.

TV4:s flaggskepp har inte varit en dans på rosor. Siw Malmkvist valde att hoppa av redan innan programmet drog i gång eftersom hon tillhör en riskgrupp och inte ville riskera att smittas av coronaviruset. Inför det andra avsnittet blev Anders Jansson sjuk, och eftersom han fortfarande inte har återhämtat sig står han över helgens avsnitt. Mikael "Soldoktorn" Sandström hoppade av med motiveringen att han behövs mer i vården än i tv-rutan.

"Tror att det går"

Efter flera veckor utan "Let's dance" hoppas Jan Björklund på att tävlingen nu kan fortsätta hela vägen in i mål.

– Jag tror att det går, jag tror att de har fattat rätt beslut nu. Nu har det gått tre veckor och folk har suttit i karantän. Det är mycket strikta regler, det är ingen publik, lite folk i studion, vi umgås egentligen bara med respektive partner, det är mycket noggranna krav på allting, säger han.

På fredag dansar han en tango till The Arks "Calleth you, cometh I", och Jan Björklund jobbar för att hitta en balans mellan ett stramt och ett passionerat uttryck. Under pausen har han fått hemläxor från sin danspartner Cecilia Ehrling.

– Då skulle jag ta vissa danssteg, sedan skulle det filmas och skickas tillbaka, sedan satte hon betyg på det. Jag dansade runt köksbordet och tog stegen ensam och så fick hustrun filma, tonåringarna stod bara och garvade, berättar han.

Entusiasmen till trots tror Jan Björklund inte att det blir han som tar emot vinnarstatyetten i finalavsnittet.

– Ska jag vara realistisk är det ju fler dansproffs med i tävlingen, personer som uppträder till musik på scen som sitt yrke. Jag är glad att få vara med, jag hoppas att jag får vara med i fler omgångar, men konkurrensen är stark, säger han.

Fakta Fakta: Veckans danser 1. John Lundvik och Linn Hegdal (samba) Telefonröst: 099-41401 Sms: JOHN till 72400 2. Bathina Philipson och Marc Christensen (american smooth) Telefonröst: 099-41402 Sms: BATHINA till 72400 3. Penny Parnevik och Jacob Persson (tango) Telefonröst: 099-41403 Sms: PENNY till 72400 4. Anders Svensson och Maria Zimmerman (american smooth) Telefonröst: 099-41404 Sms: ANDERSS till 72400 5. Jan Björklund och Cecilia Ehrling Danermark (tango) Telefonröst: 099-41405 Sms: JAN till 72400 6. Alice Stenlöf och Hugo Gustafsson (samba) Telefonröst: 099-41406 Sms: ALICE till 72400 7. Sussie Eriksson och Calle Sterner (american smooth) Telefonröst: 099-41407 Sms: SUSSIE till 72400 8. Andreas Lundstedt och Tobias Bader (tango) Telefonröst: 099-41408 Sms: ANDREAS till 72400 Visa mer...