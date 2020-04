De kan vinna internationella Bookerpriset

Foto: Claudio Bresciani/TT

Den nederländska författaren Marieke Lucas Rijneveld kan bli en av de yngsta någonsin att vinna det internationella Bookerpriset. 28-åringen är nominerad för sin debutroman "The discomfort of evening".

Den tyske författaren Daniel Kehlmann är nominerad för romanen "Tyll", som utspelar sig på 1600-talet och har ett kapitel som handlar om den svenska kungen Gustav II Adolf.

De övriga nominerade är iranska författaren Shokoofeh Azar, för "The enlightment of the greengage tree", argentinska Gabriela Cabezón Cámara för "The adventures of china iron", mexikanska Fernanda Melchor för "Hurricane season" och japanska Yōko Ogowas "The memory police"; som utkom 1994 men först nu har översatts till engelska.

Prissumman på 50 000 pund, över 600 000 svenska kronor, i den internationella priskategorin delas mellan författare och översättare.