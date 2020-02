Dejtar fem samtidigt i nytt tv-program

Ett brittiskt tv-koncept som går ut på att fem killar flyttar in hos en singeltjej kommer hit. I "Fem killar i veckan" flyttar fem killar in hos en singeltjej och följer med henne, vad hon än gör, i en vecka. Dejtingprogrammet spelas in senare i år och premiären planeras till hösten på TV4.

Den brittiska varianten har inte haft premiär än men såväl Sverige som Nederländerna och Frankrike ska spela in egna versioner.

”Det här är ett av de mest omtalade programmen i tv-världen just nu och det känns härligt att få ta det till Sverige. Det blir en vecka där vi skyndar på 'lära känna'-perioden av dejtinglivet lite grann genom att ta steget in i hemmet direkt, och det har visat sig vara en bra start för kärleken. Det blir på riktigt väldigt snabbt, och förhoppningsvis både roligt och kärleksfullt”, säger David Lillemägi, producent på TV4, till Expressen.