Duran Durans John Taylor har fått covid-19

Foto: Charles Sykes

Duran Duran-basisten John Taylor har testats positivt för coronaviruset, men är på bättringsvägen. Det meddelar han själv på Facebook, skriver Variety. Artisten fick beskedet för tre veckor sedan och satte sig då i karantän.

Taylor berättar att han har kommit ut på andra sidan och känner sig "okej", och att han inte har haft någonting emot att isolera sig själv i hemmet: "Jag måste erkänna att jag inte hade någonting emot karantän, det gav mig en chans att återhämta mig", skriver John Taylor.

Samtidigt vill han sprida hopp med sin berättelse.

"Jag känner med dem som har gått igenom verkliga förluster och smärta", skriver han och fortsätter, "men jag vill berätta att det inte alltid är dödligt och att vi kan och kommer besegra det".

Duran Duran grundades 1978 och slog igenom på 80-talet. De är kända för låtar som “Is There Something I Should Know?,” “Planet Earth,” “Hungry Like the Wolf,” “Rio,” “The Reflex” and “Ordinary World” och “Come Undone”.