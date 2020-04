Lindsay Lohan släpper ny singel

Foto: Yorgos Karahalis/Ap

Lindsay Lohan har släppt en ny singel. Den ofta skandalomsusade skådespelaren och sångaren, som nyligen varit aktuell i en reality-serie som skildrar hennes liv som beachklubbsägare i Grekland, har satsat på just en klubbdänga med strandparty-vibb skriver Vulture.

På Twitter skriver Lohan att låten handlar om "att återupptäcka och acceptera sig själv, att stänga ute allt oväsen och röra sig framåt och släppa det förflutna. Leva i nuet."

Lindsay Lohan blev upptäckt som treåring och fick sitt stora genombrott 2004 med filmen "Mean girls". Hennes första album "Speak" kom också 2004. "Back to me" är hennes första nya låt sedan hon i september förra året släppte "Xanax", som aldrig fick någon omfattande release.