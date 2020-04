Majorflytten hyllas av McIlroy: Behöver det

Foto: Lynne Sladky/AP/TT

Att US Masters flyttats till i november hyllas av golfstjärnan Rory McIlroy.

En seger i majortävlingen på Augusta National är vad som saknas för nordirländarens grand slam.

Så när nu årets första major, som skulle ha spelats i förra veckan, flyttats till i november får McIlroy en annan känsla för tävlingen.

– Det är alltid så mycket förväntningar inför Augusta, den första stora tävlingen på året. Det är så mycket hajp, säger McIlroy i en livechat.

– Men i år har förhoppningsvis två andra majors och Ryder Cup redan spelats. Folk är inne i rutinerna och i sitt flow lite mer. Personligen, kanske själviskt, är det vad jag behöver för att få den där kavajen.

Han har som bäst varit fyra i US Masters, det var 2015. Han vann US Open 2011, de amerikanska PGA-mästerskapen 2012 och 2014 och British Open 2014.

Årets majortävlingar i golf har flyttats eller ställts in på grund av coronaviruset. British Open ställs in helt, US Open och PGA-mästerskapen är flyttade till augusti respektive september. Och US Masters spelas i november.

Allt golfspel på de stora tourerna har stoppats på grund av coronapandemin.