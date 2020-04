Foto: Erik Mårtensson/TT

Den brittiska artisten Marianne Faithfull vårdas för covid-19 på ett sjukhus i London, skriver Billboard.

I ett uttalande hälsar Faithfulls manager François Ravard att 73-åringens tillstånd är stabilt och att hon svarar på den behandling hon får.

I ett Facebookinlägg skriver en vän till artisten att hon lades in på tisdagen.

Marianne Faithfull släppte sitt senaste album "Negative capability" 2018. Hon är känd för låtar som "As tears go by" och "Broken english".