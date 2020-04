Minoriteter i USA mer utsatta för covid-19

Foto: Mary Altaffer

Svarta och spansktalande så kallade latinos verkar löpa minst dubbelt så stor risk att dö av det nya coronaviruset jämfört med vita.

Fattigdom och sämre tillgång till sjukvård bland minoritetsgrupper tros ligga bakom den dystra statistiken.

Bakgrunden är preliminär statistik över avlidna i covid-19 som New Yorks hälsomyndighet presenterade i veckan. Enligt den har man hittills registrerat 22 döda spansktalande och 20 döda svarta per 100 000 invånare. Motsvarande siffra bland vita New Yorkbor är 10 döda på 100 000 invånare.

– Det finns tydliga skillnader i hur sjukdomen slår mot invånarna i vår stad, säger Bill de Blasio, borgmästare i det hårt drabbade New York i USA.

Råd med läkarbesök?

Enligt de Blasio reflekterar dödstalen de ekonomiska ojämlikheter som råder, något som kan kopplas till de olika gruppernas tillgång till hälsovård.

– De negativa effekterna av coronaviruset, smärtan och dödsfallen det skapar går i linje med andra grundläggande hälsoskillnader som vi sett i åratal, säger borgmästaren enligt tidningen The New York Times.

Forskning visar exempelvis att folksjukdomar som högt blodtryck och diabetes – som ökar risken att bli svårt sjuk av det nya coronaviruset – är mer vanligt förkommande bland svarta än hos amerikaner i stort.

Fattigdom är också mer utbrett i minoritetsgrupper, vilket gör att människor i dessa grupper ibland inte har råd att gå till doktorn. Därmed kan kroniska sjukdomar förbli obehandlade, vilket försämrar en persons möjlighet att hantera ett virus. Människor med svag ekonomi är dessutom obenägna att stanna hemma från jobbet när de är krassliga.

Kräver fördjupning

Höga dödstal bland minoriteter har också rapporterats från bland annat Chicago, Detroit och Milwaukee. Och i Louisiana i söder är över 70 procent av de som dött i covid-19 svarta.

– Det förtjänar mer uppmärksamhet, vi ska fördjupa oss i det och se vad vi kan göra för att sakta ner (utvecklingen), sade Louisianas guvernör John Bel Edwards nyligen om de höga dödstalen bland svarta.

Demokraten Bill de Blasio och New Yorks hälsokommissionär Oxiris Barbot anser att politik också kan spela in. Trumpstyrets tuffa åtgärder gentemot främst papperslösa migranter kan ha avskräckt invandrare från att söka vård, resonerar de.

– Den övergripande invandrarkritiska retorik som hörs landet över har reell inverkan på folkhälsan, säger Barbot enligt The New York Times.