Norges nödrespiratorer döms ut som aprilskämt

Foto: Bernt-Erik Rossavik/Laerdal Medical/TT

Foto: Lise Åserud/NTB/TT

Tillverkningen av tusen "nödrespiratorer" kommer att sätta i gång på rekordtid i Norge. Det lanserades som en glad nyhet av statsminister Erna Solberg – men kritiken lät inte vänta på sig.

De nya så kallade nödrespiratorerna visades glatt upp via videolänk under den norska regeringens presskonferens i tisdags. De består av en andningsballong som kopplas till en maskin med en "mekanisk hand" så att vårdpersonal inte behöver pumpa in luft i patientens mun med egen kraft. Bakom produktionen står Forsvarets forskningsinstitutt i samarbete med företagen Servi och Laerdal Medical.

Statsminister Erna Solberg framhöll att det är viktigt att bygga upp kapaciteten i den norska sjukvården för att kunna tackla coronapandemin.

"Oroliga och chockade"

Men det tog "bara minuter" efter Solbergs besked innan "oroliga och chockade" specialistsjuksköterskor hörde av sig till fackförbundet Norsk sykepleierforbund. Maskinen är "ganska långt från det som kan kallas för en respirator", skriver förbundschef Lill Sverresdatter Larsen i ett uttalande där hon jämför den med något som skulle kunna ha uppfunnits 1950 för att eventuellt hjälpa poliosjuka.

”Det här är brist på kunskap förklätt till handlingskraft” skriver hon vidare och pekar på att den stora utmaningen inte är bristen på respiratorer, utan bristen på läkare och intensivvårdssjuksköterskor som kan sköta dem.

Den svidande kritiken fick hälsominister Bent Høie att snabbt gå ut med beskedet att 40 miljoner norska kronor tillsätts för att utbilda vårdpersonal i intensivvård. Men missnöjet är fortfarande stort.

Norges läkarförbund, Legeforeningen, håller med om att nödrespiratorerna inte är lämpliga för intensivvård av coronapatienter.

– Det här är inga respiratorer. De kan inte ersätta intensivvården, slår ordförande Marit Hermansen fast i en intervju med nyhetsbyrån NTB.

"Dåligt skämt"

Jon Henrik Laake, överläkare vid intensivvårdsavdelningen på Rikshospitalet, instämmer:

– Den här maskinen framstår som ett dåligt aprilskämt, säger han till VG.

Nu har statsminister Erna Solberg fått rycka ut till nödrespiratorernas försvar – och betonar att de just är tänkta att användas i nödsituationer.

– Om vi inte har tillräckligt av de andra. Då har vi något som kan hjälpa, i stället för ingenting alls, säger hon till NTB.