Ny smäll för Luleå: Inte redo göra skitjobbet

Luleå hackar.

Serieledaren föll med 1–5 borta mot Brynäs och åkte på sin andra raka förlust i SHL.

Serieledande Luleå föll tungt i derbyt borta mot Skellefteå i tisdags (1–4) och var revanschsuget inför bortamötet med Brynäs. Brynäs, i sin tur, kom från en stark vändning och seger på straffar hemma mot HV71.

Det var också hemmalaget som började bäst.

Drygt 13 minuter in i första perioden satte poängkungen Anton Rödin 1–0 i powerplay via en styrande bortaskridsko.

"Härligt att se"

Lagkaptenen låg bakom även 2–0-målet för hemmalaget. Efter att ha vunnit pucken ute vid sargen elva minuter in i andra hittade han fram till Niclas Andersén som i sin tur fick fram pucken till Greg Scott. Och kanadensaren gjorde inga misstag. 31-åringen högg effektivt och lyfte in en egen retur bakom David Rautio i bortamålet – trots att det var Luleå som förde spelet och hade 13–5 i skott.

– Bra gjort av Greg. Han gick på mål, ett returmål, härligt att se, sade Andersén, som gjorde sin 400:e match i Brynäströjan och hyllades inför nedsläpp.

På isen njöt han.

– Vad ska man säga, vi leder 2–0. Sedan är vi perfektionister och vill att allt ska vara rätt, men det är inte alltid så.

Visst, Luleå reducerade till 1–3 genom Petter Emanuelsson – men roligare blev det inte för gästerna.

"Ingen bra match"

Anton Rödin skickade in 4–1 i tom bur med knappt två minuter kvar av matchen och i slutminuten satte Jaedon Descheneau 5–1.

Därmed åkte Luleå på sin andra raka förlust.

– Över 60 minuter är det ingen bra match. Vi slarvar med pucken och är inte beredda att göra skitjobbet framför deras mål för att få in pucken, sade Petter Emanuelsson till C More och fortsatte:

– Vi måste skymma mycket mer och få in mer skott. Vi har ett visst spelövertag i andra och tredje men måste sätta dit dem och framför allt vara mycket hetare.

Avståndet ner till nya tabelltvåan Frölunda är nu åtta poäng efter 40 matcher. Brynäs lyfte till tionde.

Ingen tränareffekt för IKO

Högre upp i tabellen tog Rögle sin tredje raka seger. Tabellfemman har gått starkt i februari och slog hackande HV71 med 5–3 på bortais. Det var HV:s andra raka förlust.

Smålänningarna, som hade fyra raka segrar innan strafförlusten mot Brynäs i tisdags, hamnade i underläge med 0–3 hemma i Jönköping, hämtade upp till 2–3 – men tappade igen i tredje.

Varken Linus Sandin, som reducerade till 1–3 i mitten av andra, eller poängkungen Johannes Kinnvall (poänglös för kvällen) kunde rädda HV som är kvar på sjunde plats i tabellen.

SHL-nykomlingen Oskarshamn har fortfarande inte vunnit under nye tränaren Per-Erik Johnsson. "Perra", som tog över efter sparkade Håkan Åhlund för knappt två veckor sedan, fick se sitt lag falla på straffar, 3–4, hemma mot Malmö. Det var tredje raka förlusten sedan tränarbytet och IKO:s fjärde raka förlust mot skåningarna, som är kvar på nionde plats i tabellen.