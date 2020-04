The Hives-sångaren drabbad av covid-19

Foto: Magnus Andersson/TT

Pelle Almqvist är på väg att tillfriskna från covid-19, meddelar han i ett klipp på Facebook. The Hives-sångaren tror i alla fall att han drabbats av viruset och känner sig nu lite bättre. Iförd en svart sidenpyjamas berättar han också att bandet ska släppa en serie aldrig tidigare visade gamla livekonserter på Instagram för alla fans som också sitter i hemmakarantän.

Först ut blir en spelning från Australien 2009: "Hivemanor livemanor: The metro theatre in Sydney", där The Hives bland annat bjuder på covers av Billie Holiday, Misfits och The Rolling Stones.