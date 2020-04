Woods mästarmiddag i "karantänstil"

Foto: Matt Slocum/AP/TT

När nu US Masters är framflyttat ordnar Tiger Woods en egen mästarmiddag.

"I karantänstil", skriver golfstjärnan på Twitter.

Amerikanen har lagt ut en bild i sociala medier där han sitter vid ett fint dukat bord tillsammans med sina barn Sam och Charlie samt flickvännen Erica Herman. På bordet står segertrofén, en kopia på klubbhuset på Augusta National.

"Masters mästarmiddag i karantänstil. Det finns inget bättre än att vara med familjen", skriver Woods.

Han är iklädd den gröna mästarkavajen med en röd tröja under – en likadan som han brukar bära under de sista ronderna i tävlingarna om han har chans att ta vinna.

Enligt traditionen hålls en middag för fjolårsvinnaren i US Masters på tisdagen under tävlingsveckan. Det är vinnaren som bestämmer menyn och gäster under middagen är klubbordföranden och tidigare vinnare.

Enligt ESPN hade Woods beställt samma meny i år som efter segern 2005 – kött och fajitas samt sushi och sashimi. Han har också sagt att han övervägt milkshakes som var en del av menyn 1998, efter den första av sina fem segrar i tävlingen.

Den 44-årige förre världsstjärnan har de senaste åren haft stora skadeproblem och i år spelade han inget efter den 16 februari.

Årets turnering i Augusta i Georgia skulle ha startat på torsdag, men har skjutits upp till i november på grund av coronapandemin. Några dagar efter beslutet twittrade Woods:

"Det finns viktigare saker i livet just nu än golfturneringar. Vi måste tänka på säkerheten, vara smarta och göra det som är bäst för oss själva, våra närmaste och samhället."

Blir det tävling i höst får Woods chansen att äta mästarmiddagen igen den 10 november – i klubbhuset på Augusta National.