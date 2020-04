Evenemangskalender ritas om

Foto: Sydöstran

Större evenemang i Olofströms kommun ställs in.

Några förskjuts andra får vänta.

– Allt kan inte flyttas till hösten, säger Morgan Bengtsson.

Krisledningsnämnden har haft möte.

– Vi har tagit beslut och ställer in alla kommunala arrangemang till och med den 31 maj, säger Morgan Bengtsson (S), kommunalråd.

VALBORG

I det närmsta ställs valborgsfirandet in. Det innebär att ”Årets eldsjäl” inte heller kommer att utses.

– Vi kan inte flytta allt till hösten. Vi siktar på att flytta fram prisutdelning av ”Årets eldsjäl” till nästa år och då utse två stycken. Beslut har dock inte fattats än.

Nomineringar till årets eldsjäl har redan anlänt, de följer med. Under nästa år utses istället två eldsjälar, en för 2020 och en för 2021.

ÄVENTYRET HALEN

Äventyret skulle gå av stapeln den 2 maj och här skulle också namngivningen ske av den nya hängbron över Frickasundet.

– Vi skjuter upp Äventyr Halen och tittar på att kunna arrangera det efter sommaren.

HARRY MARTINSON

Planen var att Harry Martinson-priset skulle ha delats ut till Helena Granström i samband med ”Maj-dagarna” den 2 maj. Prisutdelningen skjuts nu fram och planeras att genomföras till hösten.

BRYGGHÄNG

Brygghäng med skön musik och avspänd atmosfär i juli månad ställs in. Evenemanget kräver planering, polistillstånd och artistbokning. I rådande kris där man inte vet om max 50 personer i sällskap kommer att bestå under hela sommaren har man valt att ställa in evenemanget.

– Vi vågar inte chansa. Brygghäng gjorde succé 2019 och vi vill inte göra det halvdant, därför blåser vi av det, säger Morgan Bengtsson.