Volvo har stängt ner stora delar av sin produktion. Detsamma gäller underleverantören Shiloh.

– Vi har korttidspermitterat all personal, säger Joakim Lennartsson, platschef på Shiloh i Olofström.

I fredags gick Håkan Samuelsson, vd Volvo Cars ut i ett pressmeddelande med uppgiften att all produktion i samtliga fabriker i landet stoppas mellan den 26 mars och 14 april. Ett beslut som faller i rakt nedstigande led och påverkar underleverantörer. Bil- och fordonsindustrin har det tufft på grund av coronaviruset.

– Det är samma sak inom hela branschen, vi har korttidspermitterat all personal sedan denna veckan, säger Joakim Lennartsson, platschef på Shiloh i Olofström.

Shiloh pressar plåtdetaljer och mindre komponenter till personbils- och lastbilsindustrin.

– Vi försöker ta en vecka i taget. Vi följer dagligen utvecklingen hos våra kunder.

Företaget har 250 anställda. Fabriken står inte helt still i dagsläget.

– Vi har reducerar vår arbetstid med 60 procent enligt statens permitteringsupplägg. Arbete utförs under två dagar per vecka. Så ser planen ut just nu. Men vi har bra dialog med våra lokala fackförbund vilket förbättrar vår förmåga att ställa om verksamheten.

Hur länge kan det pågå?

– Vi vet ingenting om hur länge detta kommer att pågå. Vi följer den dagliga utvecklingen hos våra kunder och på marknaden. Just nu planerar vi för detta upplägget fram till den 14 April.