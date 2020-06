Finansprofil fortsätter i STCC

Foto: Andreas Hillergren

Peter "Poker" Wallenberg, 61, fortsätter i racingserien STCC. Finansprofilen ska köra en Cupra Leon för PWR Racing under konceptet Racing for Charity.

"Det känns fint att på något sätt kunna göra en skillnad genom att syssla med det vi brinner för. Smått otroligt att vi nu går in på Racing for Charitys fjärde år", säger han i ett pressmeddelande.

Racing for Charity har totalt dragit in över 800 000 kronor i donationer sedan starten, pengar som oavkortat går till de utvalda organisationerna Friends, Happy Child Foundation, Wildhood Foundation, Mamma till Mamma och Star for Life.

Wallenberg säger att han har höga förväntningar på sin nya bil.

"Bilen ser väldigt vass ut och det ska bli riktigt kul tävla med den under säsongen", säger han.

STCC ska enligt ett preliminärt tävlingsprogram starta i Karlskoga i mitten av augusti.