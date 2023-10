HF Karlskrona tar emot Ystads IF

Match igen för HF Karlskrona när Ystads IF gästar Brinova Arena i Handbollsligan i dag. Det har varit en tuff start på säsongen för Ystads IF, som bara har två poäng efter sex spelade matcher. HF Karlskrona har fyra poäng. Det förlust för båda lagen i förra matchen, HF Karlskrona mot IFK Kristianstad med 26-31 och Ystads IF med 28-31 mot IFK Skövde.