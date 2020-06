Hitler och seriemördare bland "rugbyfans"

Foto: Scott Davis/AP/TT

Supportrar i Australien erbjöds betala för att få sitt foto tryckt på en pappfigur till läktaren när rugbyn dog i gång igen.

Då upptäcktes en seriemördare bland figurerna – samtidigt som en tv-show redigerade in en bild på Adolf Hitler bland publiken.

National Rugby League (NRL) lanserade "Fan In The Stand" när sporten den gångna helgen var tillbaka efter coronauppehållet. Kampanjen innebar att supportrarna, som inte tillåts se matcherna live på plats, för 15 dollar (motsvarande 140 kronor) kunde få synas i form av en pappfigur med sitt foto i naturlig storlek på läktaren.

Medan de flesta följde reglerna såg tv-tittarna en del avvikande bilder när kamerorna svepte över läktaren. Där fanns exempelvis en hund och den brittiske premiärministern Boris Johnsons rådgivare Dominic Cummings, som utlöste en politisk skandal när han bröt mot landets reserestriktioner.

Men det fanns pappfigurer som rörde upp betydligt mer känslor. På läktaren under matchen mellan Penrith och Newcastle syntes den ökända seriemördaren Harold Shipman, känd som "Dr. Death". Shipman var en engelsk läkare som 2000 dömdes skyldig för att ha mördat 15 patienter, men som tros ha dödat fler än 200 personer.

"Vi granskar The Fan In The Stand. Helgen var en testomgång och tester är utformade för att räta ut frågetecken", skriver NRL.

Samtidigt bad tv-bolaget Fox Sports om ursäkt efter att ett av deras tv-program redigerade in en bild på Hitler bland pappfigurerna, vilket fördömdes av landets judiska samfund.

"Delen där vi under min Fox League-show visade en bild på Hitler i reklampausen var dålig smak och helt olämpligt", säger tv-showens programledare Matty Johns.